Politie hoopt via Opsporing Verzocht op tips in moordzaak-Halil Erol

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de moord op Halil Erol uit Steenwijk in 2010. In verband met die zaak werd vrijdag een 39-jarige vrouw uit Groningen aangehouden.

De politie Oost-Nederland doorzoekt sinds maandag de voormalige woning van de vrouw aan de Doornbosheerd in de stad-Groninger wijk Beijum. Daarbij is de volledige huisraad van de huidige bewoners weggehaald. Zij zijn tijdelijk op een ander adres ondergebracht.

Bloedsporen

Agenten doen in de woning forensisch onderzoek, in de hoop sporen te vinden die kunnen helpen bij het oplossen van de zaak.

Politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen kan niet zeggen of er al sporen zijn gevonden. 'Het onderzoek gaat vandaag verder. We doen nu luminol-onderzoek, waarmee we oude bloedsporen zichtbaar kunnen maken.'

Opsporing Verzocht

Volgens Van Hemmen wordt ook woensdag nog onderzoek gedaan in en rond de woning.

De politie hoopt daarnaast dat de uitzending van Opsporing Verzocht aanknopingspunten oplevert. Van Hemmen wil nog niet kwijt wat daarin wordt besproken.

Brandende auto

De 34-jarige Halil Erol werd in februari 2010 als vermist opgegeven. De maand erop werd zijn auto brandend aangetroffen bij de Hortus in Haren. In juni van dat jaar werden zijn armen en benen gevonden in de buurt van Steenwijk.

In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van Erol gevonden, maar er ontbreken nog steeds lichaamsdelen.

Doorbraak

In 2014 zat een man enige tijd vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Erol, maar hij werd weer vrijgelaten. Het onderzoek zat daarna op slot, maar werd weer opgepakt nadat er bij de politie nieuwe informatie was binnengekomen.

Naar aanleiding daarvan is de 39-jarige vrouw uit Groningen aangehouden. Het zou gaan om een vrouw met een Turkse achtergrond, uit de familie van de ex-vrouw van Erol. De politie heeft dat niet bevestigd.

