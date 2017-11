'Steeds meer mensen geïnteresseerd in de jacht'

Steeds meer jonge mensen, ook in de Randstad volgen een opleiding tot jager. Dat zegt Phine Steeneken van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, afdeling Groningen. Volgens haar heeft de toename te maken met de toegenomen 'voedselbewustheid'.

Het jachtseizoen is half oktober weer geopend. In onze provincie wordt er met name gejaagd op haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eenden, ganzen en reeën. In Groningen zijn bijna 1300 jagers met een jachtakte actief.

Eerste eend

Pang! Met een welgemikt schot hagel schiet de jonge jager Michiel Stevens uit Groningen een wilde eend uit de lucht. Het dier komt met een doffe klap neer in een weiland, net buiten Bedum.

'Dit is heel bijzonder', zegt Stevens. 'Het is de eerste keer dat ik een eend geschoten heb. Het grijpt je aan om een mooi beest uit de natuur te nemen, maar je weet waar je het voor doet, het is ook om jezelf te voorzien van een mooi stukje vlees.'

Biologisch

'Jagen is hot', zegt Steeneke, terwijl ze kijkt naar de haas die ze net heeft verschalkt in een drassig stuk land. 'Biologischer vlees dan dit is er niet. Mensen willen graag weten wat ze eten. Je kan natuurlijk ook vlees kopen in de supermarkt, maar dan weet je niet wat ermee gebeurd is'.

Overlast

Er wordt niet alleen gejaagd om het vlees. Zo worden er ook reeën geschoten om de verkeersveiligheid te vergroten en ganzen om overlast op boerenland tegen te gaan. Maar of het nu om voedsel of overlastbestrijding gaat, een flink deel van de bevolking moet niets hebben van de jacht.

Zielig

'Ik snap dat mensen het zielig vinden en kan me voorstellen dat het aanstootgevend kan zijn als je langs een groep jagers fietst of rijdt', zegt Steeneken hierover. 'Ikzelf vind het heel eerlijk wat we doen, we staan altijd open voor een gesprek. We willen altijd uitleggen wat we doen, we verbergen niets'.

