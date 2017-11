Wajongers met symbolisch lege portemonnee op weg naar de Tweede Kamer

De Wajongers in Den Haag (Foto: ANP/Bart Maat)

Een aantal Wajongers biedt vanmiddag samen met vakbond FNV een symbolische lege portemonnee aan leden van Tweede Kamer aan. Ze doen dat om de korting op hun uitkering tegen te houden.

'We zien dat als een straf', zegt Alexander Hendriks, een van de Wajongers die vanuit Groningen naar Den Haag reist.

Wajongers zijn mensen met een arbeidsbeperking, en ze hebben moeite om aan een baan te komen. Door te minderen op hun uitkering wilde de overheid ze stimuleren aan het werk te gaan.

'Er zijn wel banen, maar in de praktijk gaat het fout'

'Het werk en de mensen vinden elkaar niet, dat is het punt. Er worden heel weinig banen ingevuld. Er zijn wel banen, alleen gaat het in de praktijk fout bij de matching. Werkgevers zeggen ook dat ze graag willen, maar de mensen niet kunnen vinden', legt Hendriks uit.

'Stem laten horen in Den Haag'

'De regionale samenwerking en afstemming moet beter, tussen de werkgevers en de mensen die de Wajongers aan het werk helpen, bijvoorbeeld het UWV Werkbedrijf', zegt Hendriks. 'We zijn met alle partijen in gesprek. Maar het hoort er ook bij je stem te laten horen in Den Haag, bij het nieuwe kabinet.'

De korting bedraagt tachtig euro in de maand. 'Het zijn misschien goedbedoelde regels, maar het moet in de praktijk wel werken. Mensen hebben al een laag inkomen, van minder dan duizend euro per maand.'

