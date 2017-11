Eemsmond maakt zich zorgen over vertrekkende ambtenaren

Gemeentebelangen Eemsmond maakt zich samen met een aantal andere fracties zorgen over ambtenaren die vertrekken door de komende herindeling.

Onzekere toekomst

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan fuseren en vormen in 2019 de nieuwe gemeente Het Hogeland. Gemeentebelangen krijgt signalen binnen dat medewerkers bang voor de onzekere toekomst zijn en de werkdruk die een nieuwe gemeente met zich meebrengt. Er is daarom een aantal dat elders werk zoekt.

Veel onduidelijkheid

'We zijn bezig met de vorming van een gemeente die heel anders gaat werken. De ambtenaren zijn dus heel benieuwd hoe dat met hun baan straks gaat', vertelt Gemeentebelangen-raadslid Eltjo Dijkhuis. 'We horen dat er in de gang naar de nieuwe gemeente zoveel onduidelijkheid zit dat ambtenaren vertrekken. Daarover hebben wij zorgen want we willen graag de mensen erbij houden.'

Minder hiërarchie

Ook de gezamenlijke ondernemingsraad van de vier gemeenten heeft in een brief naar de colleges zorgen geuit. De werkwijze van de nieuwe gemeente moet volgens hen beter en duidelijker geformuleerd worden. Het is de bedoeling dat er in de nieuwe gemeente minder hiërarchie is, minder leidinggevenden en dat er met zelfsturende teams wordt gewerkt. 'Dat levert nog een hele hoop vraagtekens op', zegt Dijkhuis.

Niet in Bedum

De Bedumer burgemeester Erica van Lente heeft op de zorgen gereageerd. 'De herindeling wordt gedaan in een tempo wat de organisatie kan dragen', zegt zij. Ook blijft er volgens haar aandacht voor de werkdruk en is er in Bedum geen alarmerend beeld van personeel dat vertrekt. Ze weet niet hoe dat in de andere gemeenten is. De zorgen neemt ze mee in het opstellen van de plannen voor de nieuw te vormen gemeente.

