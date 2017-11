Deel dit artikel:











Is dit het mooiste bakstenen gebouw van Europa? (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het gebouw van restaurant Vapiano in de Poelestraat in de stad Groningen is genomineerd voor de 'Brick Award 2018'. Dat is een Europese architectuurprijs voor bakstenen gebouwen.

Het restaurant heeft een ingang aan de Poelestraat en na de opening van het Groninger Forum ook eentje aan de Nieuwe Markt, het plein dat rond het Forum komt te liggen.

Vinger in de pap Bijzonder aan het pand is dat het is ontworpen in opdracht van de Gemeente Groningen. Door een stevige vinger in de pap te houden bij het ontwerpen van de gebouwen die aan de Nieuwe Markt komen te staan, kan de gemeente ervoor zorgen dat die gebouwen een hoge ontwerpkwaliteit hebben. Het pand waar een Italiaans restaurant/pizzeria in zit, werd ontworpen door de Groninger architect Ben van der Meer van architectenbureau Vector-i. Gele stenen In tegenstelling tot de in Noord Nederland gebruikelijke rode baksteen heeft Van der Meer gekozen voor gele stenen. 'De expressieve baksteenarchitectuur staat symbool voor ijdelheid in de Poelestraat en straks op de Nieuwe Markt. Een plek waar uitgaan en 'zien en gezien worden' belangrijk zijn. De verwijzing van de gele baksteen naar goud als ultiem pronkmiddel versterkt deze symboliek.'

Uitslag volgend voorjaar In totaal zijn zo'n vijftig gemetselde gebouwen in Europa genomineerd voor de 'Brick Award', waarvan de uitslag het komend voorjaar bekend wordt gemaakt.

