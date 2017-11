UMCG krijgt miljoen van Hartstichting voor onderzoek naar hartfalen

Onderzoekers van het UMCG in Groningen krijgen een miljoen euro van de Hartstichting voor onderzoek naar een verdikte en stijve hartspier.

Deze ziekte komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Door zo'n verdikte stijve hartspier wordt er minder bloed het lichaam rondgepompt. Patiënten zijn daardoor extreem snel moe en kortademig.

'Een boodschap doen is al een grote inspanning'

Cardioloog Rudolf de Boer: 'Patiënten zien er vaak gewoon gezond uit, maar de ziekte heeft een grote impact. Een boodschap doen is al een grote inspanning, en sommige patiënten kunnen zich ook thuis niet meer zelfstandig redden.'

Een behandeling is er niet. Ook is onduidelijk waardoor vrouwen er vaker last van hebben. Met deze subsidie willen de wetenschappers meer onderzoek doen om deze vorm van hartfalen eerder op te sporen en beter te behandelen.

Ultieme doel

Het UMCG doet het onderzoek samen met het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Het uiteindelijke doel is dat mensen met een stijf hart veel langer en vitaler kunnen leven.

'Het mooiste zou zijn als we een manier vinden om te voorkomen dat de hartspier te dik en stijf wordt. Dat is het ultieme doel.'

