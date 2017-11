Bewoners vrezen 'gifgroen geglazuurd' bouwwerk

Bewoners van de Akerkstraat in Stad zijn boos. Ze vrezen dat hun uitzicht wordt verpest door de aanstaande bouw van een groot 'gifgroen geglazuurd' gebouw.

Het gebouw wordt 13 meter hoog en 22 meter lang. Genoeg om het uitzicht op de A-kerk te belemmeren.

Geen uitzicht

De vergunningen voor de bouw van het pand werden al in 2005 verleend, sindsdien lag het beoogde terrein al twaalf jaar braak. Maar opeens is de bouw van start gegaan, tot afgrijzen van de bewoners van de Akerkstraat. 'Straks hebben we geen uitzicht en geen zon meer', zegt omwonende Dick van Bogerijen. 'Sommige bewoners denken al aan verhuizen.'

'Een soort ravijn'

Een breed ondersteunde petitie heeft weinig opgeleverd. Ondanks het protest heeft de wethouder een nieuwe bouwvergunning afgegeven. Onlangs werd de bouw van een ander pand al voltooid. 'We zitten hier in een soort ravijn, terwijl we een mooie binnenplaats hadden. Die moet volgens het bouwplan worden gehandhaafd, maar dat gebeurt nu niet.'

Onacceptabel

Alleen De Stadspartij kwam met een reactie op de petitie, maar dat is volgens Van Bogerijen veel te weinig. 'Misschien komt de verhuizing van bewoners ook wel goed uit, dan kan projectontwikkelaar Van Sweden ten minste weer een gebouw slopen.' Al met al vindt hij het 'een enorme, voor ons onacceptabele aanslag op de kwaliteit van onze leefomgeving'.