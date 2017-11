Deel dit artikel:











FC Emmen-trainer Lukkien moet rust houden (Foto: JKBeeld)

FC Emmen-trainer Dick Lukkien is acht tot tien dagen uit de running. Maandag werd bij de Veendammer in het ziekenhuis op basis van aanhoudende griepklachten een ontsteking in zijn lichaam geconstateerd.

Dat meldt RTV Drenthe. 'De ontsteking is prima te behandelen met antibiotica, maar de arts heeft hem voorgeschreven zoveel mogelijk horizontaal door te brengen om het herstel te bespoedigen. Dit betekent dat de hoofdtrainer van FC Emmen niet op het veld zal verschijnen', laat de club weten. Eerder gezondheidsklachten Ook in 2015 stond Lukkien met gezondheidsklachten een tijdje aan de kant. Destijds was hij assistent-trainer bij FC Groningen. 'Gezondheid staat voorop' Technisch manager en voormalig Veendam-trainer Jan Korte noemt het vervelend dat Lukkien vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn. 'Maar, gezondheid staat altijd voorop. We weten dat Dick zeer betrokken is, en daarom zal er tussen Dick en zijn staf dagelijks contact zijn. De komende dagen moet zijn focus volledig op herstel liggen, en we wensen hem van harte beterschap.' Tiende plaats FC Emmen staat op de tiende plaats in de Jupiler League en is 'kampioen gelijke spelen': acht keer. Emmen verloor maar twee duels. Alleen koploper NEC verloor minder: één keer. Lees ook: - De lat ligt hoog bij het Groningse FC Emmen