Het wordt dringen voor een plaats in de raad van Midden-Groningen

Als je de prognoses van de verkiesbare partijen optelt, zijn er in de nieuwe gemeente Midden-Groningen 45 zetels te verdelen. Toch wordt een aantal partijen woensdag na de verkiezingsuitslag teleurgesteld: de nieuwe gemeenteraad telt maar 33 zetels.

Een paar te veel

We vroegen alle partijen hun verwachting uit te spreken over het aantal zetels dat ze in de nieuwe gemeente denken te bezetten.

Wanneer je alle beoogde zetels bij elkaar optelt kom je op 45. Dat zijn er dus een paar te veel. Voor sommige partijen komt het aantal zetels niet zo nauw. 'We willen gewoon graag de grootste partij worden', zegt lijsttrekker Hans Haze van Gemeentebelangen Midden-Groningen.



'Niet tevreden met drie'

Voor Mariët Bosman van GroenLinks is het aantal zetels wel belangrijk. 'Vier is denk ik realistisch, ik hoop op vijf, en met drie ben ik niet tevreden.'



Morgen is alles duidelijk

Woensdag zal het allemaal duidelijk worden, nadat om negen uur 's avonds de stembussen gesloten zijn. Tot die tijd kunnen de partijen de laatste uurtjes nog pakken om stemmen te winnen.

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren gaan vanaf 1 januari 2018 samen verder als Midden-Groningen. De inwoners kunnen woensdag vanaf 07:30 uur naar de stembus voor de nieuwe gemeenteraad.

