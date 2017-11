Raad Stad wil onderzoek naar mislukt aardwarmteproject

Het mislukte aardwarnteproject in de stad blijft de komende tijd boven wethouder Mattias Gijsbertsen hangen.

Een meerderheid van de gemeenteraad wil onderzoek naar het verloop van het project. Collegepartij Partij van de Arbeid neigde vorige week al naar zo'n onderzoek, maar moest nog met een besluit nemen. Samen met in elk geval ChristenUnie, 100% Groningen, Stadspartij, SP en het CDA komt er een meerderheid voor.

Te grote risico's

Begin november trok de wethouder de stekker uit het ambitieuze project, waarbij via een boorput op het Zernikecomplex duizenden panden in het noordoosten van de stad zouden moeten worden verwarmd. Hij reageerde daarmee op stevige kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen. Deze dienst vindt het risico op aardbevingen veel te groot en vindt dat uitvoeringsorganisatie Warmtestad die risico's niet goed onderkent.

Luchtbel

De raad laat dus onderzoek doen naar wat er fout is gegaan. Wat voor vorm het onderzoek krijgt is nog onduidelijk. Volgens PvdA'er Jan Pieter Loopstra moet het in elk geval niet gaan over wie schuldig is aan het mislukken van het project. 'Maar we willen wel weten hoe het kan dat we dachten een prachtig energietransitieproject te hebben en het nu een luchtbel is geworden.'

Verantwoordelijkheid

Dat de collegepartij het onderzoek steunt heeft te maken met de zes miljoen aan belastinggeld die door het mislukken van het project verloren gaat. 'We kunnen het niet maken richting Stadjers dat we overgaan tot de orde van de dag, terwijl er zes miljoen weg is. We hebben een verantwoordelijkheid richting de inwoners.'

Welles-nietesspel

De grootste oppositiepartij SP wil voor eens en altijd duidelijkheid in het welles-nietesspel tussen gemeente en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. Die zijn het oneens over wanneer de eerste waarschuwingen over de veiligheid geuit zijn en of de stad daar voldoende naar heeft geluisterd. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk zei eerder al: 'Het is heel moeilijk in dit rommeldossier te bepalen wie wanneer welke informatie gaf. Daarom vragen we om een onafhankelijk onderzoek.'

Woensdagavond praat de gemeenteraad over de toekomst van het aardwarmteproject. Wethouder Gijsbertsen heeft de deur vooralsnog op een kier staan; de raad bespreekt hoe het nu verder moet. Daarbij zal ook het onderzoek waarschijnlijk aan de orde komen.

