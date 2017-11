Noord Vandaag: 'We stemmen over de huwelijkse voorwaarden'

Vandaag in Noord Vandaag onder meer: groeiende onvrede over burgemeester Boukje Galama. Maar ook het jagen in onze provincie en de aanstaande verkiezingen in Midden-Groningen.

'Fantastisch', zegt ondernemer Wietze Snaak uit Noordbroek over de herindelingsverkiezingen in Midden-Groningen. 'Het huwelijk is gesloten. Woensdag mogen we naar de stembus voor de huwelijkse voorwaarden.'

Snaaks gemeente Menterwolde gaat samen met de gemeente Slochteren en de gemeente Hoogezand-Sappemeer, waar Okkie Smit woont. 'Ik weet niet of er ooit een gemeenschappelijke cultuur ontstaat.'

Verder in Noord Vandaag

- Burgemeester Boukje Galama van Stadskanaal staat onder druk. Voor een aantal politieke partijen was haar gedrag tijdens een besloten bijeenkomst de druppel. Galama zelf wil niks zeggen, omdat 'de druppel' achter gesloten deuren plaatsvond. (Vanaf 1:09)

- Het jachtseizoen is begonnen. Onder de jagers zijn steeds meer jongere mensen. 'Het grijpt je aan om zo'n mooi beest uit de natuur te nemen. Maar je weet waar je het voor doet.' (Vanaf 4:29)

- Een groep Groningers is in Zürich om de nieuwe treinen van Arriva te testen, die daar worden gebouwd. 'Het is net een quiz. Je moet goede keuzes maken', zegt Eike Medema uit Sauwerd. (Vanaf 7:44)

- Wordt de bibliotheek van Veendam de beste van Nederland? De bieb in cultuurcentrum Van Beresteyn zit bij de laatste vijf genomineerden. (vanaf 18:07)