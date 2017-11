'Wiebes moet niet alleen komen kijken, maar ook voelen wat de mensen hier meemaken'

'Wiebes kan ervoor kiezen het te laten voortslepen, of hij kan zeggen: 'Ik ben een minister die het probleem van de gaswinning gaat oplossen'.' Dat zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar over het bezoek dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat woensdag brengt aan onze provincie.

'Het is heel goed dat hij hier komt. En niet alleen kijken, maar ook voelen wat de mensen hier meemaken. Dat is een goede stap', stelt de SP-gedeputeerde.

'Hij ontkomt er niet aan naar Groningen te komen'

Het nieuwe kabinet is nog geen maand in functie, als Wiebes naar Groningen komt. 'Als je als minister de gaswinning in je portefeuille hebt, ontkom je er niet aan om in rap tempo naar Groningen te komen.'

'Het dossier gaswinning staat hoog op de agenda, maar dat wisten wel al. En dat is natuurlijk geen garantie dat het ook snel wordt opgelost. Want dat is de volgende stap.'

'Bouwen aan de toekomst van Groningen'

Eikenaar wil Wiebes graag een aantal zaken meegeven. 'Onze inwoners hebben echt oplossingen nodig. Zoals de schadeafhandeling, die nu echt bij de NAM weg moet. En de versterking, die we zelf in de hand willen nemen.'

'Daar moeten voldoende financiële middelen voor komen en het moet op een goede manier georganiseerd worden, zonder het Centrum Veilig Wonen. We zien nu heel veel misgaan, daar moet een einde aan komen. We moeten weer gaan bouwen aan de toekomst van Groningen.'

