Provincie verlengt subsidieregeling voor jonge boeren

Het provinciebestuur verlengt de stimuleringsregeling voor jonge boeren, zodat ze in staat zijn om een boerenbedrijf over te nemen of te verduurzamen.

Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer zijn jonge boeren niet altijd in staat om een boerenbedrijf over te nemen of hebben ze moeite het hoofd boven water te houden. Met een subsidieregeling worden jonge boeren op weg geholpen.

Verduurzamen

'De jonge boeren hebben veel belangstelling getoond voor de regeling. Met de subsidie kunnen ze zonnepanelen of een windmolen plaatsen om hun bedrijf te verduurzamen', stelt Staghouwer. 'De regeling verliep de afgelopen jaren goed, we moesten ook boeren teleurstellen.'

'Druppel op gloeiende plaat'

Met het verlengen van de regeling hoopt Staghouwer de boeren een steuntje in de rug te geven. 'Het is wel een kleine druppel op de gloeiende plaat, want we financieren een overname of een verduurzaming niet volledig. De boeren die de subsidie krijgen kunnen in elk geval vooruit.'

De provincie stopt voor de regeling in 2017 zelf 205.000 euro in de pot. De subsidiepot bedraagt in totaal een bedrag van 410.000 euro.

