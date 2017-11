Groningse ondernemers nuchter? Niet tijdens Startup Weekend

Bijna een half uur lang duurt het geklap en gejoel. De organisatie, vrijwilligers en de coaches die de teams begeleidden van een idee naar een business krijgen na het tiende Startup Weekend Groningen een staande ovatie.

Het is een on-nuchter en dus on-Gronings tafereel. Het doet eerder denken aan Amerikaanse talkshows. De Griekse presentator die het weekend aan elkaar praat, vraagt voortdurend om de 'energie' van de zaal. Die wordt zelfs aan het einde van de rit nog beantwoord. Ondanks dat alle deelnemers aangeven kapot te zijn.

Snelkookpan

Kapot word je, van bijna 50 uur in een snelkookpan werken aan een concept. Vrijdagavond presenteren deelnemers een idee. Daar komen groepjes uit, die een weekend aan de slag gaan onder begeleiding van coaches. Zondagavond presenteren ze het resultaat tegenover de andere groepen en de jury.

Recordaantal

Er zijn 94 deelnemers - waarvan een recordaantal betalende deelnemers. Bijna de helft ervan pitcht op vrijdagavond een eigen idee. Het zijn mooie cijfers voor de Jubileumeditie van het weekend, beaamt de organisatie, zeker na de rustigste editie ooit afgelopen zomer. De speciale 'kampeereditie' op Groningen Airport Eelde trok nog geen 40 enthousiastelingen. Op de tiende editie werd bovengemiddeld zwaar ingezet, met onder andere een reeks workshops voorafgaand aan het weekend.

Deuren vaak dicht

In de eerste editie in Het Kwadraat - het kantoor waar ook Dagblad van het Noorden zit, is de sfeer als bij de eerste edities in Groningen in 2011 en 2012. Teams zitten in eigen kantoren. Hun deuren zijn vaak dicht. Zeker als een van de coaches komt sparren. Om half elf 's avonds wordt behalve bier, nog steeds veel koffie gedronken. Hoe opzwepend Amerikaans de entourage op de vrijdag- en zondagavond ook voelen; in de uren er tussenin staat het ongeschreven Groningse ondernemersmantra 'Niet lullen maar poetsen', fier overeind.

Startup Weekend in tien foto's

Startup Weekend Groningen's huisfotograaf Joost Nuijten/ Innuendo Fotografie legde het weekend vast in veelzeggende foto's.

Coaches en oudgedienden van vorige edities lachen om een van de nieuw gepitchte ideeën op vrijdagavond.

Aan de hand van vaak een Business Model Canvas - een model om in kaart te brengen wat de klanten, de kansen, de gebruikers, de inkomensstromen en de uitgaven zijn - krijgt het op vrijdag gepitchte idee zaterdag vorm.

In het begin een zakelijke tafereel, maar gaandeweg het weekend werd deze hoek steeds meer een slaapplek in de hal van Het Kwadraat.

Een karaokesessie dient zaterdagavond voor vermaak en afwisseling.

Belofte maakt schuld? Christian Branbergen, directeur van dataverzamelaar Dataprovider in Groningen, doet de tiende editie voor het eerst mee. Hij presenteert het door zijn groep uitgewerkte idee om makkelijk tuiniers te vinden, zonder eerst een uitgebreide intake te moeten doorlopen.

Jurylid Harm Post (Groningen Airport Eelde, voormalig Seaports) ondervraagt een van de teams na hun eindpresentatie.

Een van de teams krijgt een speciale vermelding van de jury. Het is Free to Learn, een platform waarop onderwijzers samen met ouders de talenten van kinderen kunnen vastleggen en bijhouden. Niet eerder kreeg een basisscholier ruimte op het podium van Startup Weekend. De startup wil zich in eerste instantie op zogeheten Democratische scholen richten.

Springen en onder veel applaus naar het podium: NokNok, een businessidee om draabare 'afklophoutjes' in kettinkjes, armbandjes en sleutelhangers te gieten, wint de derde prijs. De jury ziet potentie in het ludieke idee, dat volgens haar kan werken in bijgelovige gebieden.

Tweede wordt Custos: een armband voor meisjes en vrouwen die zich onveilig voelen. In tegenstelling tot smartwatches, is het gadget niet afhankelijk van GPS of de batterij van je telefoon, maar van het Internet of Things. Zo moet de batterij vijf jaar mee kunnen gaan. Gebruikers kunnen zelf instellen of ze met één druk hun vrienden inlichten in een appgroepje, of een alarmnummer inschakelen. Het team vermoedt dat veel mannen zo'n armband voor 190 euro graag kopen voor hun vrouw of dochter.

Stokje overgedragen

Ongeloofbij de twee heren van Warmglow, die vrijdagavond geen groter team konden vormen, maar hun idee toch doorzetten en uitwerkten. Warmglow is een module die je kan inschakelen bij een verkoop van een object op bijvoorbeeld Marktplaats of eBay, waarmee je een deel van het geld automatisch naar een goed doel kan overmaken. 'Een idee van nu', prijst de jury het. Het is de winnaar van de tiende editie.

En die tiende editie van Startup Weekend lijkt geenszins de laatste editie te zijn. Een lang meelopende groep organisatoren werd op het podium afgezwaaid, om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie organisatoren. Natuurlijk opnieuw onder luid, even wat minder pas-op-de-plaats gejuich.

