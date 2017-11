Deel dit artikel:











Molukse KNIL-veteranen vinden luisterend oor Een delegatie van KNIL-militairen voorafgaand aan de bijeenkomst met Defensie (Foto: Michelle Peters/NOS) Molukse sympathisanten vormen een erehaag (Foto: Jeroen de Jager/NOS) Deze Molukker is hier om zijn vader te eren (Foto: Anna Mees/NOS)

Molukse oud-KNIL-militairen die in de Tweede Wereldoorlog vochten tegen Japan en later tegen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders, zijn dinsdag ontvangen op de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum.

Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht (IGK) Hans van Griensven heeft zich hun lot aangetrokken. 'Als zij zich door Nederland vergeten voelen, wil hij dat rechtzetten', aldus een woordvoerder van Defensie.

Saamhorigheid versterken Bij de bijeenkomst zijn negen veteranen op leeftijd en tientallen familieleden en nabestaanden. 'De middag is bedoeld om de saamhorigheid te versterken en te kijken of betrokkenen bijvoorbeeld nog recht hebben op medailles of een regeling vanwege psychische of fysieke problemen.' Ze komen in aanmerking voor de veteranenstatus en kunnen militaire medailles ontvangen als ze daar recht op hebben.

Geen pensioen en soldij ontvangen Toen Indonesië na de oorlog onafhankelijk werd, zijn de Molukse militairen en hun gezinnen overgebracht naar Nederland. Ze raakten vaak in de knel doordat ze geen veteranenpensioen ontvingen en soms ook niet alle soldij kregen uitbetaald. Vertegenwoordigers van de veteranen touwtrekken al jaren met de Nederlandse regering over genoegdoening. Die kwestie staat los van de eer die Defensie hun nu wil bewijzen.

Indisch eten Van Griensven ontvangt de KNIL'ers in de namiddag op zijn werkplek op het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg om te luisteren naar hun ervaringen en te horen hoe het ze na hun diensttijd is vergaan. De dag wordt volgens goed gebruik afgesloten met een Indische maaltijd.

