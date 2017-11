CBS brengt in kaart: Ik vertrek, maar waarheen?

Bijna zestig procent van de Stadjers die vorig jaar is verhuisd, bleef de stad trouw. Groningen is daarmee de meest 'honkvaste' gemeente van in onze provincie.

Van de veertig procent van de Stadjers die Groningen bij een verhuizing wél verlieten, ging het grootste deel naar Amsterdam, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook het noorden van Drenthe is populair.

Het past in de trend van Groningen als studentenstad, waarbij mensen vanuit de provincie naar de stad trekken en studenten na hun studie naar de Randstad verkassen. De aanwas komt bovengemiddeld uit Drenthe en het zuidwesten van Friesland.

Vlagtwedde

Inwoners van Vlagtwedde verhuizen maar in 12 procent van de gevallen naar een andere plek in de gemeente. Dit is te verklaren door de aanwezigheid van het azc in Ter Apel. Vanuit daar vinden mensen overal in het land een plek om zich te vestigen.

Blijven plakken

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat meer dan 90 procent van de verhuizende inwoners van Appingedam, Bedum, Menterwolde en Ten Boer in het noorden blijft plakken. Samen met de gemeente Eemsmond scoren deze gemeenten ook hoog als het gaat naar verhuizen binnen de eigen provinciegrenzen.

Hoe zit het in het aardbevingsgebied?

In de tradtionele gaswinningsgemeenten, zoals bijvoorbeeld Loppersum, is het aantal mensen dat vertrekt uit de gemeente net als eerdere jaren groter dan de aanwas. In 2016 kwamen er 460 Lopsters bij, de grootste toename in de afgelopen zes jaar. Daarentegen was het vertrek van 589 mensen ook recordhoog.

In Slochteren verhuisden er voor het tweede jaar op rij meer mensen de gemeente ín dan uít.

Bekijk de cijfers uit jouw gemeente

Alle verhuiscijfers van het CBS zijn terug te vinden in een interactief kaartje op de website. Ook zijn er cijfers beschikbaar in jouw gemeente .