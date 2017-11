Kinderpornoverzamelaar krijgt 240 uur werkstraf voor 'dwangmatige verzamelzucht'

Een werkstraf van 240 uur, drie maanden voorwaardelijke celstraf en toezicht van de reclassering. Die straf legde de rechtbank in Assen dinsdag op aan een 33-jarige man uit Winschoten.

Hij downloadde in 2015 in negen maanden tijd 40.000 kinderpornografische foto's en filmpjes en maakte zich volgens de rechtbank ook schuldig aan het verder verspreiden ervan. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Inval

De politie deed in maart vorig jaar een inval in de woning van de man én zijn ouders, want uit Amerikaans onderzoek was gebleken dat op hun adres kinderporno werd gedownload. De zoon des huizes bekende meteen.

Gevoel van leegte

Tijdens de rechtszaak noemde hij het downloaden 'een dwangmatige verzamelzucht'. De man bleek als kind zelf te zijn misbruikt en heeft psychische problemen. Hij zei de kinderporno te hebben gedownload onder invloed van drank en drugs om een gevoel van leegte op te vullen. Waarom hij juist kinderporno downloadde, kon de man niet uitleggen.

