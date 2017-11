Water borrelt niet meer; bouw Helperzoomtunnel begint alsnog

De Helperzoomtunnel (Foto: VIA Drupsteen)

De bouw van de Helperzoomtunnel in Groningen kan alsnog beginnen. De problemen met opborrelend bronwater zijn voorbij.

Deze week begint Combinatie Herepoort met de aanleg van de werkvloer op de bodem van de bouwkuip. Daarop gaat de aannemer de vloer van de tunnel voorbouwen. Het storten van de tunnelvloer gebeurt voor de kerstdagen. Volgend jaar gaat de aannemer verder met het bouwen van de wanden en het dek van de Helperzoomtunnel.

Hoofdbrekens

Het water borrelde op uit een grondwaterbron. Dat was al de tweede tegenslag. Eerder dit jaar bezorgden een historische kademuur en oude rioolbuizen de bouwers al hoofdbrekens. Toch leiden beide problemen niet tot vertraging. De tunnel wordt in mei 2018 op zijn plek geschoven, onder het spoor door. Hiervoor moet het treinverkeer worden stilgelegd.

Helperzoomtunnel

De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink en is een verbinding tussen Helpman/Coendersborg aan de ene kant en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt). De tunnel komt in de plaats van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat.

