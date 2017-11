Gemeente Slochteren eerste pilotgemeente voor kleine windmolens

De provincie Groningen heeft Slochteren aangewezen als eerste pilotgemeente waar kleine windmolens geplaatst mogen worden in het buitengebied.

Dit betekent dat zo'n windmolen binnen 25 meter van een bouwperceel mag staan of onderdeel is van een lokaal energie-initiatief. In de gemeente Slochteren gaat het om een EAZ-windmolen met een maximale hoogte van vijftien meter. De eerste windmolen wordt geplaatst bij een agrarische ondernemer aan het Eemskanaal bij Overschild.

Alleen kleine windmolens

De provincie Groningen geeft alleen maar toestemming voor het plaatsen van kleine windmolens. 'Met deze pilot en in de nabije toekomst mogelijk nog meer, kijken we hoe kleine windturbines in het buitengebied bevallen. We zullen de resultaten zeker meenemen in ons nieuwe beleid voor duurzame energie', aldus gedeputeerde Nienke Homan.

'Kijken of er meer mogelijkheden zijn'

De gemeente Slochteren is positief over het besluit. 'Wij zien het belang ervan in om de transitie naar duurzame energie te ondersteunen', zegt wethouder Jan-Jacob Boersma. 'Deze pilot geeft ons mogelijkheden en het sluit aan op ons beleid. Met lokale energiecoöperaties gaan we kijken of er meer mogelijkheden zijn om de energietransitie vorm te geven.'

Park- of lijnopstelling

De provincie biedt in deze pilot ook de optie om in samenwerking met een lokaal initiatief en onder begeleiding windmolens te plaatsen in een park- of lijnopstelling. Naast de gemeente Slochteren is er ook plek voor andere gemeenten om hieraan mee te doen.

