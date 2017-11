Tractoronderdelen uit Marum gaan de hele wereld over

Oliefilters, waterpompen, tandwielen, waterslangen: vanuit Marum vinden ze hun weg over de hele wereld. Het zijn geen onderdelen voor auto's, maar voor tractors. Mini-tractors om precies te zijn.

De kleine voertuigen zijn voor het merendeel in Japan gebouwd. De afgelopen 25 jaar vonden ze hun weg over de hele aardbol. De mini's zijn kwalitatief goed. Vooral particulieren met relatief veel grond gebruiken ze, bijvoorbeeld om het gras te maaien.

TracPartz

De tractortjes hebben één nadeel: er is bijna niet aan onderdelen te komen. Of liever gezegd: er wás bijna niet aan onderdelen te komen. Het online-bedrijf TracPartz in Marum, onderdeel van Noord Machines, sprong in het gat.

'Bestel maar eens een waterpomp in het Japans'

Eigenaar Rob Roelofsen: 'De fabrikanten van de tractors in Japan doen weinig tot niets aan het verkopen van onderdelen in de rest van de wereld. En voor zover ze het wél doen wordt het door de taal een lastig verhaal: bestel jij maar eens een waterpomp in het Japans.'

Marktplaats

Roelofsen kwam in deze markt terecht toen hij zelf een mini-tractor via Marktplaats verkocht. 'Ik stond versteld van de belangstelling die er was. Het ding was in no time verkocht'.

Handel

Niet veel later bleek dat het vinden van geschikte onderdelen voor de kleine tractors een groot probleem is. Roelofsen kreeg vragen van klanten: mijn waterpomp is stuk, waar kan ik die vinden? 'En dat gebeurde niet één keer, maar aan de lopende band', blikt Roelofsen terug. 'Dan kun je twee dingen doen: óf je wordt er gek van, óf je maakt er handel van. Dat laatste heb ik gedaan.'

Voorsprong

De Marumer begon in diverse landen onderdelen te verzamelen. Toen kwam hij erachter dat sommige onderdelen niet op één, maar soms wel op twee, drie of nog meer merken passen. Ook liet hij onderdelen maken in India. Hij vergaarde veel kennis en ervaring en nam daarmee een grote voorsprong op de weinige concurrenten.

Drieduizend onderdelen



'Inmiddels liggen in het magazijn ruim drieduizend onderdelen die hun weg over de hele wereld vinden. 'Australië, Mongolië, Wit-Rusland, Zuid-Afrika, Nieuw-Guinea, noem een plek en we hebben er klanten zitten', zegt Roelofsen trots.

Online

In zijn bedrijf werken inmiddels negen mensen. Die zijn onder meer bezig met het bijhouden van de webwinkel. Roelofsen heeft stevig geïnvesteerd in zijn onlinebedrijf. Er staat een 360 graden-studio waarmee alle onderdelen stuk voor stuk van alle kanten worden gefotografeerd. Dat is volgens Roelofsen nodig om professioneel te kunnen blijven meedoen. 'De webwinkel moet goed in orde zijn', zegt hij.

Google

Trots laat hij zien dat hij met sommige onderdelen bovenaan in de lijst verschijnt na een zoekvraag op Google. 'Natuurlijk kost dat geld. Maar je moet goed vindbaar zijn.'

Uitbreiden

De groei van TracPartz gaat zo hard dat Roelofsen denkt aan uitbreiding. Maar dat moet dan wel op een verantwoorde manier plaatsvinden. 'Straks is het afgelopen met de verbrandingsmotoren en krijgen we tractors die op een accu rijden. Daar moet je wel rekening mee houden.'

