Meerderheid Tweede Kamer doet voorlopig niks aan gaswinning bij Schiermonnikoog

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft minister Eric Wiebes in een motie gevraagd om het gesprek aan te gaan met de gemeente Schiermonnikoog. Onderwerp van dit gesprek: de gasboringen die gepland zijn ten noorden van het eiland.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vindt dat de minister van Economische Zaken de belangen van de burgers opzij schuift. Zij had graag gezien dat de minister in overleg was gegaan met de gemeente Schiermonnikoog, de provincie en andere omliggende gemeenten en de bezwaren serieus neemt. Eilanders zijn namelijk fel tegen gasboringen bij het eiland. De partij had twee moties ingediend om meer inspraak voor gemeenten te krijgen.

'Meepraten niet nodig'

Het laten meepraten van gemeenten en provincies is volgens Wiebes in dit geval niet nodig omdat de boorlocatie zich buiten de territoriale wateren bevindt.

De ingediende moties zijn door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen. Een meerderheid stemde tegen.

Ook een motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman - eerst met een goed afbouwplan komen voordat er nieuwe gasvelden aangeboord worden - haalde de eindstreep niet en is afgewezen.

