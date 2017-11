Veendam laat provincie opnieuw weten niet te willen herindelen

De gemeente Veendam heeft de provincie opnieuw laten weten dat het niet wil fuseren met de gemeenten Stadskanaal en Pekela. Dat staat in een brief aan de provincie, waarin Veendam de visie op de toekomst presenteert.

Gedeputeerde Patrick Brouns vroeg de drie gemeenten hun toekomstvisies in een brief te verwoorden. Stadskanaal kwam als eerste met een koersdocument, waarin het voor nu zegt zelfstandig te willen blijven. Pekela verstuurt de brief woensdag en Veendam geeft nu aan zichzelf prima te kunnen redden.

Overigens staat Veendam wel open voor samenwerking om bijvoorbeeld de economie in de regio op te krikken.

'Economisch centrum van de regio'

Veendam dicht zichzelf in de brief een sterke economische positie toe, met veel potentie. 'Veendam is het economische centrum van de regio en is zowel over de weg, het water als het spoor goed bereikbaar.'

Voorzieningen voor inwoners

'Er zijn genoeg voorzieningen voor de inwoners', vervolgt Veendam. 'En de gemeente is krachtig genoeg dit te onderhouden en te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het leer- en sportpark, Park Borgerswold, Cultuurcentrum vanBeresteyn, een breed en divers aanbod van winkels en evenementen.'

De drie gemeenten kregen een 'zachte deadline' van 1 november opgelegd van gedeputeerde Patrick Brouns. Alle drie gemeenten hebben hun visie nu gepresenteerd en opteren voor zelfstandigheid. Pekela staat op langere termijn nog wél open voor een fusie.

