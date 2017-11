'Zo gaan de nieuwe Arriva-treinen eruitzien'

Het leken wel verkiezingen dinsdag in het Zwitserse Bussnang. Reizigers uit Groningen en Friesland konden bij treinfabrikant Stadler kiezen hoe het interieur van de nieuwe Arriva-treinen eruit komt te zien.

Arriva mag tot 2035 in het Noorden blijven rijden. Daarom komen er achttien nieuwe treinen van het type Flirtino.

Gemoderniseerd

Voor het uiterlijk konden de reizigers kiezen tussen blauw of groen. Uiteindelijk is voor groen gekozen, de huiskleur van Arriva. De rood-witte Spurt-treinen die nu door Groningen rijden, worden in 2020 gemoderniseerd en worden dan ook groen.

Er komen vier coupés met een werkcoupé en één stiltecoupé aan de uiteinden van de trein; vierpersoonszitjes krijgen grote tafels; in de gewone coupés komen zes zitjes waar je tegenover elkaar kunt zitten en de bekleding op de stoelen krijgt een gestreept motiefje.

Daarnaast krijgen stoelen voor mensen met een handicap een pictogram op de hoofdsteun, zodat ze herkenbaar zijn. Het type stoelen dat in de huidige treinen zit, komt ook in de nieuwe treinen.

AED's in reizigersgedeelte

Nieuw is ook dat AED's in de nieuwe treinen komen te hangen in het gedeelte waar reizigers zitten. Er kon ook voor worden gekozen om deze in de cabine van de machinist te plaatsen, maar de reizigers waren van mening dat de machinist in noodsituaties beter niet gestoord kan worden.

Biodiesel en elektriciteit

Nu de keuzes zijn gemaakt, kan Stadler aan de slag met de bouw van de treinen. Naar verwachting rollen in 2020 de eerste modellen uit de fabriek. De treinen gaan eerst op biodiesel en elektriciteit rijden dankzij een accu. Die krijgt energie tijdens het remmen.

Prijskaartje

Arriva wil in de loop van de tijd graag overstappen op volledig elektrische treinen tussen Groningen en Leeuwarden. Daarvoor moeten verschillende gedeelten van het spoor een bovenleiding krijgen. De politiek moet daarover nog een knoop doorhakken, want daar zit een flink prijskaartje aan.

