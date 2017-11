Deel dit artikel:











Doorbraak in Paddepoel-ruzie: Primera mag op zondag dicht (Foto: Google Streetview)

Een doorbraak in de Paddepoel-ruzie in de stad: de Primera mag op zondag dicht blijven. Dat heeft het Gerechtshof in Leeuwarden besloten. Ook mag de winkel op zaterdag om 17.00 uur dicht in plaats van 18.00 uur.

De Primera ging in hoger beroep in een zaak tegen verhuurder Beeres, die winkeliers verplicht open te gaan op zondag. De meeste winkeliers willen dat zelf bepalen en kregen van de Vereniging voor Eigenaren (VVE) boetes voor het dichtblijven. De rechter bepaalde dat die boetes terecht waren, maar de Primera ging daartegen in hoger beroep. Boetes Met succes, want het Gerechtshof bepaalde dat de boetes onterecht zijn en niet hoeven te worden betaald. 'Het gaat om duizenden euro's', aldus eigenaar Gerard Platjouw. 'Bijkomstigheid' De Primera kreeg niet op alle punten gelijk: de winkel moet tijdens koopavonden op donderdag open blijven. De boetes die het daarvoor kreeg, moeten wél worden betaald. 'Maar dat zie ik als een bijkomstigheid', zegt Platjouw. Fietsenzaak Paddepoel Fietsen staat woensdag voor de kantonrechter. Het gaat om ruim 20.000 euro aan boetes en lidmaatschapsgeld. Eigenaar Peter Oest ziet dat met vertrouwen tegemoet. Net als Platjouw van de Primera. Hij beseft dat de uitspraak in zijn zaak belangrijk is voor de rest van het winkelcentrum. 'De hoogste rechter maakte naar mijn mening gehakt van de verhuurder en de VVE. 'Het kan niet anders dan dat deze uitspraak ook positieve gevolgen heeft voor mijn collega-winkeliers.' Lees ook: - Oplossing voor koopzondagenruzie ligt klaar

