Doorbraak in Paddepoel-ruzie: Primera mag op zondag dicht (update)

Een doorbraak in de Paddepoel-ruzie in de stad: de Primera mag op zondag dicht blijven. Dat heeft het Gerechtshof in Leeuwarden besloten. Ook mag de winkel op zaterdag om 17.00 uur dicht in plaats van 18.00 uur.

De Primera ging in hoger beroep in een zaak tegen verhuurder Paul Beeres, die winkeliers verplicht open te gaan op zondag. De meeste winkeliers willen dat zelf bepalen en kregen van de Vereniging voor Eigenaren (VVE) boetes voor het dichtblijven. De rechter bepaalde dat die boetes terecht waren, maar de Primera ging daartegen in hoger beroep.

Boetes

Met succes, want het Gerechtshof bepaalde dat de boetes onterecht zijn en niet hoeven te worden betaald. 'Het gaat na het optellen en aftrekken van alle boetes en proceskosten om duizenden euro's', aldus eigenaar Gerard Platjouw.

'Bijkomstigheid'

De Primera kreeg niet op alle punten gelijk: de winkel moet tijdens koopavonden op donderdag open blijven. De boetes die het daarvoor kreeg, moeten wél worden betaald. 'Maar dat zie ik als een bijkomstigheid', zegt Platjouw.

Fietsenzaak

Paddepoel Fietsen staat woensdag voor de kantonrechter. Het gaat om ruim 20.000 euro aan boetes en lidmaatschapsgeld. Eigenaar Peter Oest ziet de zaak tegen de VVE met vertrouwen tegemoet.

'Gehakt'

Net als Platjouw van de Primera. Hij beseft dat de uitspraak in zijn zaak belangrijk is voor de rest van het winkelcentrum. 'De hoogste rechter maakte naar mijn mening gehakt van de verhuurder en de VVE. 'Het kan niet anders dan dat deze uitspraak ook positieve gevolgen heeft voor mijn collega-winkeliers.'

'Inhoud en tijdstip verbazen me'

Paul Beeres van Horas Beheer BV is verbaasd en teleurgesteld over de uitspraak. 'Ik moet het arrest bestuderen. Het is te vroeg om conclusies te trekken, maar zowel de inhoud als het tijdstip verbazen me.'

Beeres doelt op de rechtszaak die woensdag dient tussen de Vereniging van Eigenaren en Paddepoel Fietsen. Bij die rechtszaak gaat het overigens niet om de boetes voor het dicht blijven op zondag. Alleen de boetes voor het dicht blijven op donderdagavond zijn in die zaak meegenomen.

Zevenduizend

Over die koopavond concludeert het gerechtshof in de zaak Primera dus dat de winkel wel open moet. Reden is dat Paddepoel bij het aangaan van de huurovereenkomst tussen Primera en Horas Beheer BV al een koopavond had. Primera wist dit en moet zich er dan ook aan houden. De winkel moet voor het dicht blijven op donderdagavond zevenduizend euro boete betalen.

Is er een Winkeliersvereniging?

Van een koopzondag was bij het aangaan van de huurovereenkomst nog geen sprake. De verhuurder mag de openingstijden vervolgens wel verruimen. Daarvoor is dan instemming nodig van een Winkeliersvereniging, als die er is. Paddepoel heeft alleen een winkeliersstichting en dat voldoet niet, zegt het hof.

Geen overleg

De verhuurder mag de openingstijden alsnog verruimen, maar alleen als de huurder dit had aan kunnen zien komen bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Dat is in het geval van de maandelijkse koopzondagen niet zo, oordeelt het hof. Ook op zaterdag tussen 17.00 en 18.00 mag de winkel dicht blijven. Horas Beheer BV had moeten overleggen met Primera over dat extra uur en dat is niet gebeurd.

De Vereniging van Eigenaren zet de zaak tegen Paddepoel Fietsen woensdag gewoon door.

