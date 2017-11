Provincies financieren nieuwe Top Dutch campagne via NOM-winst

De 1,2 miljoen euro die de nieuwe TopDutch-campagne moet kosten, wordt betaald uit de winsten die de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) binnenhaalt.

'De NOM maakt winst en met het geld dat in de NOM zit wordt deze campagne nu gefinancierd', legt gedeputeerde Patrick Brouns uit.

Campagnepijlers

Volgens Brouns richt de campagne zich op een aantal pijlers: de agro-business, logistiek en groene chemie. 'In het Noorden werken zo'n 20.000 mensen in de chemische sector. Een sector die nu draait op gas. En daar willen we vanaf. De TopDutch-campagne moet bedrijven in de groene chemie verleiden om naar het noorden te komen.'

Bedrijven

Eén van de voorbeelden die Brouns aanhaalt is de komst van het bedrijf Avantium naar Delfzijl. 'Zij verwerken houtsnippers tot brandstof waar de chemische sector op kan draaien. Dat is één van de voorbeelden waar we naar toe moeten met elkaar', stelt Brouns.

Volgens Brouns heeft de TopDutch-campagne ervoor gezorgd dat minstens vier bedrijven naar het noorden willen komen. Om welke bedrijven het gaat, wil hij niet zeggen. 'Dat maken deze bedrijven binnenkort zelf bekend. Maar ze vallen in elk geval in het sectorenbeleid.'

