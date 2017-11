Vandaag verkiezingen Midden-Groningen en Westerwolde: alle informatie

Het is verkiezingsdag voor de nieuwe gemeenten Midden-Groningen en Westerwolde. We zetten de partijen, de standpunten en de verkiezingslocaties op een rij.

Inwoners van de huidige gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde stemmen voor Midden-Groningen.

Bellingwedde en Vlagtwedde brengen hun stem uit voor de nieuwe gemeente Westerwolde.

Stemmen van 7.30 uur tot 21 uur: hier kan het

De stemlokalen zijn open van 7.30 uur tot 21 uur. Via de Stemwegwijzer kun je zien waar je in de buurt kunt stemmen en hoe je er komt. Google Maps, maar dan voor de verkiezingen. De Stemwegwijzer vind je op www.stemwegwijzer.nl. Als je je locatiegegevens in je browser aan hebt staan, dan zoekt de website automatisch het dichtsbijzijnde stemlokaal.

Vindt de website je locatie niet meteen, dan kun je deze handmatig invoeren.

