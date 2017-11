Stad niet in hoger beroep in zaak Pythagorascomplex

De gemeente Groningen gaat niet in hoger beroep in de zaak rondom de bouw van veertien omstreden studentenappartementen op de binnenplaats van het Pythagorascomplex.

Op de binnenplaats van het monumentale complex in de Oranjebuurt in Stad ligt de bouw van de appartementen stil. Bewoners hadden bij de rechter bezwaar gemaakt tegen de afgegeven bouwvergunning. De rechter stelde de bewoners in het gelijk en vernietigde die vergunning.

'In overleg tot plan komen'

De gemeente beraadde zich op verdere juridische stappen, maar die worden dus niet genomen. 'De bewoners en projectontwikkelaar kunnen het best met elkaar in overleg gaan en tot een plan komen waarin beide partijen zich kunnen vinden', laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten.

De gemeente is bereid om te bemiddelen tussen de bewoners en de projectontwikkelaar. Volgens de wethouder is de bouwer van de veertien appartementen nog wel van plan om in hoger beroep te gaan.

