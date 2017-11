Man met mes gaat door het lint op West-Indischekade: 'Wilde zichzelf iets aandoen'

Aan de West-Indischekade in de stad Groningen ging dinsdagavond een bewoner door het lint. Ooggetuigen zagen hem met een groot mes in zijn hand. Hij wilde zichzelf iets aan doen, aldus de politie.

Die kon hem uiteindelijk met een onderhandelaar tot rust brengen. Volgens politiewoordvoerder Ron Reinds bleef de man nog lange tijd met het mes in zijn handen staan, maar heeft hij de agenten niet bedreigd. 'Hij maakte een verwarde indruk, maar het was puur op zichzelf gericht.'

De man is gecontroleerd door ambulancepersoneel en is daarna aan zorginstanties overgedragen. De man heeft voordat de politie arriveerde ook nog huisraad naar buiten gegooid. Daar is niemand bij gewond geraakt.