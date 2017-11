Politie: levenloze lichaam Halil Erol in Beijum in stukken gehakt

Nadat Halil Erol zeven jaar geleden is vermoord, werd hij naar een woning aan de Doornbosheerd in Groningen gebracht en in stukken gehakt. Dat denkt de politie, die vorige week op basis van nieuwe informatie een Groningse vrouw heeft opgepakt.

De verdachte woonde ten tijde van de moord in de genoemde woning. Daar zoekt de politie al een aantal dagen naar oude bloedsporen. Wat de vrouw precies heeft gedaan is nog onbekend. Het is één van de vraagtekens waar de politie nog mee zit. Dinsdag werd daarom in Opsporing Verzocht gezocht naar tipgevers.

'Omgebracht of meegenomen'

'Afgaande op zijn mobiele telefoongegevens en getuigenverklaringen weten wij niet wat er op zaterdagmiddag 6 februari na 15.30 uur met het slachtoffer is gebeurd', meldt de politie in het televisieprogramma. 'Wij gaan ervan uit dat hij daarna is omgebracht of meegenomen door iemand.'

Daarnaast heeft de politie informatie gekregen dat het lichaam van Erol in de woning in Beijum in stukken is gedeeld. 'De vrouw die wij hebben aangehouden is betrokken als verdachte bij de moord', verklaart een politie-woordvoerder. 'Als laatste zijn wij nog op zoek naar waar het hoofd en de handen van Erol zich bevinden.'

Vragen

De daders hebben zeven jaar geleden vermoedelijk dwaalsporen uitgezet om de politie op het verkeerde been te zetten. 'Zo gaan wij ervan uit dat de daders op zondagochtend nog met de telefoon van Erol hebben gebeld om daarmee te suggereren dat hij nog in leven zou zijn.'

De politie zoekt nog meer antwoorden op een aantal vragen. Zo wil zij graag weten waarom Erol is vermoord, wanneer en door wie. Kijk hier met welke vragen de politie nog meer zit.

