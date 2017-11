Woontoren van 600 woningen naast jeugdinrichting Het Poortje

Een projectontwikkelaar is van plan om 600 woningen te bouwen op het terrein naast Het Poortje. Het gaat om studentenwoningen.

Het is niet voor het eerst dat er plannen zijn om op die locatie woningen te bouwen. In 2012 is er ook al een plan geschreven voor jongerenhuisvesting aan het Reitdiep. Dat plan is echter nooit van de grond gekomen.

Geen discussie

'De bouwer heeft de plannen ook al gedeeld met de buurt', laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten. 'De bouwvergunning moet nog verleend worden, maar in de politiek zal het geen discussie meer opleveren. Hij mag daar bouwen, uiteraard moeten de plannen binnen het bestemmingsplan blijven.'

