AkzoNobel en Axalta stoppen fusiegesprekken

AkzoNobel en de Amerikaanse verffabrikant Axalta hebben hun gesprekken over een fusie beëindigd. De twee concerns waren sinds eind vorige maand in gesprek.

AkzoNobel heeft op het Delfzijlster Chemiepark een aantal bedrijven. Axalta zou de gesprekken af hebben gebroken nadat het een hoger bod van een andere partij had ontvangen, meldt Reuters op basis van ingewijden.

Japanners

Het zou gaan om het Japanse Nippon Paint. In een verklaring over de afgebroken gesprekken met AkzoNobel stelt Axalta 'alternatieven' te bekijken.

PPG Industries

AkzoNobel zette in op een fusie van gelijken met Axalta. Eerder dit jaar wees AkzoNobel meerdere toenaderingen van het Amerikaanse PPG Industries, dat AkzoNobel wilde overnemen, af.

Afsplitsing

Om aandeelhouders tevreden te houden kwam AkzoNobel met een eigen plan om de beurskoers een impuls te geven. De chemietak wordt afgesplitst en het bedrijf concentreert zich daarna op verf en coatings. Dat proces ligt nog steeds op koers, aldus Akzo.



Axalta is goede bekende

Dat Akzo en Axalta vorige maand over een fusie gingen praten, kwam niet geheel onverwacht. Het bedrijf werd al langer genoemd als mogelijke kandidaat om samen te gaan met Akzo. Topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel is bovendien goed bekend met Axalta; hij had de leiding bij dat bedrijf toen het nog onderdeel was van chemiereus DuPont en was nauw betrokken bij de afsplitsing ervan in 2013.



Miljardenomzet

Axalta maakt lakken voor onder meer auto's en voor de industrie. Het iets meer dan 150 jaar oude bedrijf heeft ruim 13.000 mensen in dienst en is actief in 130 landen. De omzet bedroeg vorig jaar omgerekend 3,5 miljard euro. Bij de onderdelen van AkzoNobel die verf en coatings maken was dat bij elkaar 9,5 miljard euro.

