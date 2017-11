Gesteggel over nieuw werkvoorzieningschap: 'Veendam heeft ons voor het blok gezet'

(Foto: Altjo Wubbema/Groningen in Beeld)

De gemeente Veendam zit de gemeente Pekela dwars bij het opbouwen van een nieuw werkvoorzieningschap. Pekela wilde voor de opvolger van Synergon 2,5 fte uit de Kompanjie halen, de gezamenlijke organisatie van de gemeenten Veendam en Pekela, alleen Veendam gaat hier voor liggen.

Burgemeester Jaap Kuin en wethouder Hennie Hemmes van de gemeente Pekela kregen dat enkele uren voor de raadsvergadering van dinsdagavond te horen.

Werk in Uitvoering (WiU)

De gemeenten Pekela, Oldambt en de nieuw te vormen gemeente Westerwolde willen met het werkvoorzieningschap WiU gezamenlijk optrekken in de aanpak van langdurige werkloosheid.

De bijdrage vanuit de gemeente Pekela voor de WiU is 2,5 fte. Pekela wilde daarvoor een beroep doen op de Kompanjie, maar Veendam is daar principieel op tegen. Hemmes: 'Ik werd even heel boos toen ons dat verteld werd, wij zijn hier compleet mee overvallen. Wij voelen ons voor het blok gezet door de gemeente Veendam.'

Geen financieel risico

Volgens Hemmes loopt de gemeente Veendam met het voorstel geen financiële risico's. Die zijn volgens hem volledig afgedekt. Hemmes: 'Financieel werd de Kompanjie daarvoor gecompenseerd. Als je goede gemeentepartners bent, vind ik dit onbegrijpelijk.'

Ook Kuin keek raar op toen hij het nieuws te horen kreeg: 'Wij hebben absoluut geen rekening gehouden met deze situatie.'

Raad verontwaardigd

De gemeenteraad van Pekela kreeg het nieuws dinsdagavond te horen. Die reageerde, net zoals de burgemeester en de wethouder eerder die dag, verbaasd. Pim Siegers van de SP: 'Dit zijn politieke pesterijen. Ik zou tegen Veendam willen zeggen: bemoei je met je eigen zaken.'

Andere oplossing

Er is geen weg terug voor de gemeente Pekela, zegt Hemmes. Het werkvoorzieningschap gaat er komen. 'Wij zullen voor die 2,5 fte een andere oplossing moeten bedenken', aldus de wethouder.

Lees ook:

- Tekort Synergon: 5,6 miljoen euro

- Plan voor legale wietteelt door werkvoorzieningsschap Synergon

- Raadsleden willen grondig onderzoek naar miljoenentekort Synergon