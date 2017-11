Afval op laatste moment verkiezingsonderwerp in Westerwolde

Afval is op het laatste moment onderwerp van discussie geworden in aanloop naar de verkiezingen in de nieuwe gemeente Westerwolde. Gemeentebelangen Westerwolde, de grootste partij in het huidige Vlagtwedde, wil er niets van weten.

Maar het CDA, dat in Vlagtwedde en Bellingwedde de tweede partij is in aantal zetels, ziet er de voordelen wel van in.

Diftar

Lijsttrekker Giny Luth (Gemeentebelangen Westerwolde) ziet niets in een zogenoemd 'Diftar-systeem'. 'Ik heb recentelijk gesproken met een accountmanager van een grote vuilverwerker. Die geeft heel duidelijk aan dat Diftar over een paar jaar niet meer bestaat. Het heeft dan helemaal geen zin meer om afval te scheiden.'

Ook ziet Luth niets in het principe 'de vervuiler betaalt' - in een Diftar-systeem betaalt iemand per keer dat hij zijn groene of grijze container aan de weg zet. 'In mijn optiek zijn de Westerwolders niet de vervuilers: dat is de verpakkingsindustrie. Als ik naar de supermarkt ga kan ik geen stukje vlees meer kopen dat niet voorverpakt is in plastic.'

Voordelen

CDA-lijsttrekker Herma Hemmen ziet wel voordelen. 'Als het gaat om duurzaamheid gaat het ook om bewustwording daarvan. Met Diftar word je je heel erg bewust van duurzaam met afval omgaan: je gaat immers betalen als je niet voldoende je afval scheidt. Je voelt dat meteen in je portemonnee.'

Kanttekening

Wel noemt Hemmen een kanttekening. 'Dat is meteen ook wel weer een reden dat het niet alleen om bewustwording gaat. Het moet wel betaalbaar blijven. Je moet zeker groepen ontzien die er minder goed voorstaan. Ook moeten bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen niet benadeeld worden, omdat zij logischerwijs meer afval produceren.'

Op dit moment betalen inwoners van Bellingwedde voor iedere keer dat ze hun groene of grijze container aan de weg zetten. Vlagtwedders doen dat niet: die betalen een vast bedrag. Wel wordt in beide fuserende gemeenten het plastic al van het andere afval gescheiden.

