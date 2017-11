'Man Lenie 't Hart blijkt veroordeeld voor kindermisbruik'

Karst van der M., de echtgenoot van Lenie 't Hart, blijkt in het verleden te zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen die hij als filmregisseur onder zijn hoede had. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen van weekblad Privé.

Van der M. maakte in de jaren tachtig en negentig onder meer jeugdseries voor de NCRV. De krant citeert uit een brief van de toenmalige voorzitter van de omroep aan Van der M. Uit deze brief blijkt dat het misbruik bekend was bij het bestuur, maar dat is besloten de betreffende tv-series toch uit te zenden.

Oncontroleerbare publiciteit

De voorzitter geeft als reden: '(...) dat niet uitzenden een oncontroleerbare publiciteit zou kunnen teweegbrengen die voor de betrokken kinderen aanmerkelijk schadelijker zou kunnen zijn dan wel uitzenden.'

Spijt

Volgens De Telegraaf verblijft Van der M. momenteel in het buitenland. Gevraagd om een reactie zegt Lenie 't Hart tegen de krant dat '(...)Karst zijn terechte straf heeft gehad en de zaak is afgedaan. Hij weet dat hij fout is geweest en heeft er nog altijd spijt van.'