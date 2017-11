Karst van der M. misbruikte kinderen 'op grote schaal en structureel'

Karst van der M zou 'tientallen kinderen' misbruikt hebben. 'Het was structureel en op grote schaal', zegt verslaggever Frank Waals van De Telegraaf, die het verhaal over de man van Lenie 't Hart naar buiten bracht.

Van der M. misbruikte kinderen die hij als filmregisseur onder zijn hoede had. 'En in alle films die Karst maakte, zaten wel kinderen. Die werden gescout via scholen. Op de set was nooit iets aan de hand zeiden ze, daarbuiten wel', vertelt Waals van De Telegraaf.

'Alles wat volwassenen ook met elkaar doen'

'Als hij ze bijvoorbeeld meenam naar dierentuinen, of weekendjes weg met de camper. Toen zijn ze misbruikt. En dan moet je denken aan alles wat volwassenen ook met elkaar doen als ze met elkaar naar bed gaan.'

'Favorieten'

'De slachtoffers vertellen dat ze nu ze volwassen zijn beter hun verhaal kunnen doen dan toen ze nog kind waren. Volgens een aantal slachtoffers was het bij elke film wel raak en had hij ook bij elke film wel z'n favorieten. Bij een film is op één jongen na de gehele kindercast misbruikt. Het was op grote schaal en structureel.'

Machtige televisieman

Van der M. is veroordeeld, zegt Waals. 'Dat stond destijds in de krant als een 41-jarige man uit de omgeving Baarn. Die kinderen waren destijds tussen de tien en vijftien ongeveer en niet in staat om hun verhaal te doen. En ook een beetje bang, het is toch een machtige televisieman en een stuk ouder.'

Zeven maanden voorwaardelijk

'Hij is weggekomen met zeven maanden voorwaardelijk, wat in de praktijk eigenlijk geen straf is. Dat zit ze niet lekker. En ze hebben er op latere leeftijd nog steeds last van.'

Reactie Van der M.

'Ik heb telefonisch contact gehad met Karst van der M. en we zijn ook langs geweest bij het stel. Ze zeggen dat ze er eigenlijk niet op willen reageren, ze vinden het iets uit het verleden. Karst is ook in therapie gegaan, hij zegt dat hij daar beter is uitgekomen.'

'Geen woord van spijt'

'Maar dat staat haaks op het verhaal van de slachtoffers', meldt De Telegraaf-journalist. 'Zij hebben geluiden gehoord dat hij zich tot aan 2010, twintig jaar na de veroordeling, nog aan kinderen zou hebben vergrepen. Het liefst zouden de slachtoffers een woord van spijt willen, maar dat heb ik er nog niet uit gekregen.'

Verklaring Lenie 't Hart

'Ik kan niet op deze anonieme beschuldigingen reageren, omdat ik niet weet van wie ze zijn en wat de verwijten zijn', laat Lenie 't Hart aan RTV Noord weten.

'Wat ik wel weet is dat ik er toen niks van af wist en er nu ook niks van af weet. Karst heeft zijn terechte straf gehad en de zaak is afgedaan. Hij weet dat hij fout is geweest en hij heeft er nog altijd spijt van. Hij is in therapie gegaan, is met filmen gestopt en we hebben een nieuw leven opgebouwd. Dat kon ik natuurlijk alleen maar omdat ik erin geloofde dat het niet opnieuw zou gebeuren. En hij heeft me bezworen dat er nooit meer iets is gebeurd.'

Lees ook:

- 'Man Lenie 't Hart blijkt veroordeeld voor kindermisbruik'