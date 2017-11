Stoelen kiezen voor nieuwe treinen 'best lastig, je moet ook aan anderen denken'

Nu bepaald is hoe de nieuwe Arriva-treinen eruit komen te zien, maken de Groningse treinreizigers die meegingen met de 'adviestrip' van Arriva naar Zwitserland de balans op. Zijn ze tevreden? Kunnen reizigers zich verheugen op de nieuwe treinen die vanaf 2020 door onze provincie gaan rijden?

Dinsdag hebben twaalf uitverkoren reizigers uit Groningen en Friesland in de fabriek van Stadler in Bussnang keuzes gemaakt voor de nieuwe treinen, met name het interieur.

Proefzitten

Zo konden ze op vier verschillende stoelen proefzitten. De een had bijvoorbeeld een 'kuiltje' op het zitvlak, de ander een klaptafeltje aan de achterkant. Eika Medema uit Sauwerd vond het nog best lastig om voor de juiste te gaan: 'Het was soms wel moeilijk, omdat je ook voor anderen moet kiezen. Uiteindelijk gaan heel veel mensen erop zitten.'

Toch 'won' uiteindelijk haar favoriet: de stoelen die nu ook al in de huidige Spurt-treinen zitten.

'Minder comfortabel'

Student Bastian Vogelzang uit Groningen had een andere voorkeur ingevuld qua stoelen. Hij is dan ook een beetje teleurgesteld: 'Ik vind ze niet heel mooi, minder comfortabel. Ik houd ervan om wat dieper te zitten.' Wel kijkt Vogelzang erg uit naar de nieuwe treinen, die deels op biodiesel en deels op elektriciteit (via een accu) gaan rijden

'Ze worden hartstikke mooi. Ten opzichte van de treinen die er nu rijden komen er geweldige wijzigingen aan. Daar kijk ik erg naar uit.'

Tegenover elkaar zitten

Zo komen er op wens van de reizigers een aparte werkcoupé en een aparte stiltecoupé aan de uiteindes van de treinen. De AED - een defibrillator - komt in het gedeelte waar de passagiers zitten, zodat mensen daar snel bij kunnen in geval van nood. Ook komen er meer stoelen in waar je tegenover elkaar kunt zitten.

Voor Medema had die laatste uitkomst niet haar voorkeur. 'Mensen doen snel hun voeten op de stoelen op die vierzitsbankjes. Dat vind ik echt een nadeel.'

Prullenbakken en toilet

Ook vindt de Sauwerdse het jammer dat de reizigers niet konden meedenken over de prullenbakken, het toilet en de plek van de fietsen. Er waren vooraf al verschillende opties gegeven waar de reizigers een keuze uit konden maken, bijvoorbeeld de bekleding van de stoelen: stippeltjes, streepjes, of effen. Daar had ze graag nog een aantal zaken aan toegevoegd.

'Je ziet hoe het werkt'

De reizigers kijken al met al wel met een goed gevoel terug op de reis. Ook al had het kiezen van het interieur praktisch gezien wel in Groningen gekund, de reis naar de fabriek geeft mensen naar eigen zeggen een beter beeld van de bouw van de nieuwe treinen.

'Je ziet nu hoe het werkt, daardoor raak je geïnspireerd. Als je dit in Groningen doet, mis je de sfeer. Nu word je niet afgeleid door de gedachte dat je straks nog de afwas moet doen', zegt Medema.

Lees ook:

- Zo gaan de nieuwe Arriva-treinen eruitzien

- Reizigers willen meer sfeer in nieuwe Arriva-treinen

- Groningers op weg naar Zwitserland voor kiezen Arriva-treinen