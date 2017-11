Meerderheid van raad lijkt voor komst supermarkt bij Ter Borch

Een meerderheid van de gemeenteraad van Tynaarlo lijkt voor de komst van een supermarkt te zijn in de wijk Ter Borch, in Eelderwolde. Leefbaar Tynaarlo probeerde het raadsvoorstel nog van de besluitenlijst af te krijgen, maar tevergeefs.

Dat meldt RTV Drenthe.

Weerstand in de wijk

In de nieuwbouwwijk, die tegen de stad Groningen aanligt, zijn plannen voor een supermarkt met een oppervlakte van zo'n tweeduizend vierkante meter. In de wijk is weerstand tegen de komst van de winkel. Een flink deel van de bewoners van de nieuwbouwwijk is bang voor overlast. De nieuwe winkel is gepland naast twee lagere scholen, waardoor de verkeersveiligheid in het geding zou zijn.

Is er draagvlak?

Maar hoe groot het draagvlak voor de komst van een supermarkt precies is onder de bewoners, weet de gemeente niet. Volgens wethouder Mirjam van Dijk wees de raad een eerder voorstel hierover af. GroenLinks, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo zetten de enquête om te kijken naar dat draagvlak dinsdagavond nogmaals op de agenda, maar zonder succes.

Een meerderheid van de raad stemde tegen dit voorstel en zegt ook positief te zijn over de komst van een supermarkt in Ter Borch. De PvdA toonde nog wel kritiek, maar zegt niet pertinent tegen de winkel te zijn. Daarmee is er een krappe meerderheid voor een grote supermarkt.

Jarenlang gesteggel

De komst van een supermarkt in de nieuwbouwwijk bij Eelderwolde is al jaren een punt van discussie. Aanvankelijk zou de wijk geen supermarkt krijgen, omdat er eentje in Groningen-Zuid zou komen. Dat plan ging niet door. Vervolgens werd er zelfs gesproken van twee supermarkten in Ter Borch. Dat idee sneuvelde uiteindelijk ook en begin vorig jaar kwam het huidige plan voor één supermarkt op tafel.

Over twee weken beslist de raad of het plan om een grote supermarkt te bouwen bij Ter Borch inderdaad doorgang vindt of niet.

