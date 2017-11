Stembussen geopend: 'Er komen schitterende mensen voorbij'

In vijf gemeenten in onze provincie kan vanaf woensdagochtend half acht gestemd worden, voor de gemeenteraadsverkiezingen in Westerwolde en Midden-Groningen.

'Als je niet stemt, moet je ook niet zeuren', zegt een vrouw op het stembureau in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer.

De huidige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaan per 1 januari door als Midden-Groningen. Vlagtwedde en Bellingwedde vormen vanaf dat moment samen de gemeente Westerwolde.

'Er komen schitterende mensen voorbij'

Ook in woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand is een stembureau ingericht. 'Er komen zulke schitterende mensen voorbij', zegt een van de vrijwilligers die er werkt. 'Het is een plezier om daar mee te praten. En even te vragen hoe ze heten, je komt hier mensen tegen met heel mooie voornamen.'

'Stemmen is je plicht'

Een oudere man komt rond acht uur binnen om de stem van hemzelf en zijn vrouw uit te brengen. 'Ik heb er wel even over nagedacht. Je wordt wat ouder en dus wat verstandiger. Maar ik volg de politiek niet zo, ik ben er een beetje op uitgekeken', vertelt hij. 'Maar toch ga ik stemmen, dat is een beetje je plicht. Je moet er wel gebruik van maken.'

'Leuk om eens mee te maken'

In Oudeschans kan onder meer gestemd worden in het pittoreske vestingkerkje, voor de gemeenteraad van Westerwolde.

Daar zitten drie vrijwilligers om de boel in goede banen te leiden. 'Het zweet loopt ons momenteel nog niet over de rug', zegt een van hen. 'Maar het is prachtig om hier een hele dag aanwezig te zijn. En zo vaak wordt er ook weer niet gestemd, leuk om dat eens mee te maken.'

