De politie doet woensdag in een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt diverse invallen.

De actie concentreert zich voornamelijk in Drenthe, maar ook in de provincie Groningen is de politie actief.

Tientallen agenten zijn betrokken bij de actie. In het kader van afpakken van crimineel vermogen, is onder beslag gelegd op een auto.