Politie rolt henneporganisatie op; vijf arrestaties

De politie heeft woensdagochtend een hennepkwekerij en een hennepdrogerij in Winschoten opgerold.

In een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt doet de politie diverse invallen in Winschoten en in de provincie Drenthe. Vijf mensen zijn inmiddels aangehouden.

Criminele organisatie

Afgelopen voorjaar heeft de politie twee grote kwekerijen ontmanteld in Assen en Hoogeveen. Door het hennepteam is vervolgens een onderzoek gestart naar de organisatie achter deze kwekerijen.

Tijdens het onderzoek kwamen de vijf verdachten in beeld. Het werd ook duidelijk dat de criminele activiteiten zich inmiddels hadden verplaatst naar Winschoten en Meppel.

Afpakken van crimineel vermogen

De 36-jarige hoofdverdachte komt uit Assen. Daarnaast zijn een 33-jarige inwoner van Borger en een Assenaar van 50 jaar aangehouden. 'De overige twee verdachten stonden niet ingeschreven in een gemeente', zegt een politiewoordvoerder.

Tientallen agenten zijn betrokken bij de actie. In het kader van afpakken van crimineel vermogen, is in Assen onder meer beslag gelegd op een auto.

Lees ook:

- Diverse invallen wegens georganiseerde hennepteelt; vijf arrestaties