Politie doet meerdere invallen in drugsonderzoek (Foto: FPS/Jos Schuurman)

De politie heeft woensdagmorgen invallen gedaan in twee woningen en twee loodsen in Ter Apel. Dit gebeurde in het kader van een drugsonderzoek.

Een 43-jarige man uit Emmen is aangehouden op de N379 bij Roswinkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij handel in drugs. Bij de invallen werkte de politie samen met gespecialiseerde zoekteams van Defensie.