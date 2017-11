Deel dit artikel:











Politie valt woningen en loodsen binnen op zoek naar drugs (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De politie heeft woensdagmorgen invallen gedaan in twee woningen en twee loodsen in Ter Apel. Dit gebeurde in het kader van een drugsonderzoek.

Een 43-jarige man uit Emmen is aangehouden op de N379 bij Roswinkel. Hij is de eigenaar van een loods aan de Nomdenweg en wordt verdacht van betrokkenheid bij handel in drugs. In zijn loods zijn twee hennepkwekerijen gevonden. Naast de Nomdenweg zijn ook invallen gedaan aan de Hooiland, de Westerstraat en de Oudeweg. Bij de actie waren meerdere agenten aanwezig en de specialistische eenheid BRATRA (Brand- en Traangaseenheid). Zij werkten samen met gespecialiseerde zoekteams van Defensie. Ook zijn geld- en drugshonden ingezet.