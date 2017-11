Deel dit artikel:











KRO-NCRV 'geschokt' over verhalen kindermisbruik Karst van der M. Karst van der M. (Foto: Jos Schuurman/ FPS)

De onthulling van De Telegraaf over het verleden van Karst van der M. uit Termunten is in Hilversum ingeslagen als een bom.

De krant berichtte woensdagmorgen dat de echtgenoot van Lenie 't Hart is veroordeeld voor seksueel misbruik van jonge kinderen. Het zou gaan om tientallen slachtoffers, acteurs in diverse tv-series die Van der M. in de jaren tachtig en negentig maakte voor de NCRV. Van der M. werd in november 1990 veroordeeld voor drie zaken en kreeg toen zeven maanden voorwaardelijke celstraf. Zevensprong en andere series Hij werkte onder andere aan de series De Zevensprong, Thomas & Senior en Kunst en Vliegwerk. De omroep, tegenwoordig KRO-NCRV, laat in een schriftelijke reactie weten geschokt te zijn: 'Wij hebben vanochtend kennis genomen van het artikel in De Telegraaf. Wij zijn geschokt door dit artikel. Helaas is het niet meer mogelijk om een verhaal van 30 jaar geleden te achterhalen. Vanzelfsprekend veroordelen wij zulk gedrag ten zeerste.' Een nadere toelichting wil een woordvoerder van de omroep op dit moment niet geven. Lees ook: - Karst van der M. misbruikte kinderen 'op grote schaal en structureel'

