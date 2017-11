Lopend Vuur: Ik heb vertrouwen in gasminister Wiebes

Eric Wiebes, de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, is vandaag voor het eerst op bezoek in het aardbevingsgebied in Groningen.

We volgen zijn eerste bezoek in een dagblog. Wiebes is de opvolger van Henk Kamp, wiens populariteit in Groningen niet al te groot was.

De nieuwe 'gasminister'

Aan Wiebes als 'gasminister' nu de taak om met het aardbevingsdossier aan de gang te gaan. Onder andere met de taak om een nieuw gasbesluit in goede banen te leiden, waarin staat hoe veel gas er mag worden gewonnen de komende jaren en hoe de bevingsschade voor Groningers wordt opgelost.

