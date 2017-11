Verkiezingsdag: 'Het loopt lekker door'

Het is verkiezingsdag in de nieuw te vormen gemeenten Midden-Groningen en Westerwolde. 'De mensen op de stembureaus zeggen dat het iets rustiger is dan anders. Maar vanmiddag gaat de zon schijnen, dat zal ongetwijfeld helpen.'

Dat zegt burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde, als ze samen met haar collega Janneke Snijder van Bellingwedde een rondje langs de stembureaus maakt. De twee gemeenten gaan vanaf 1 januari samen verder als Westerwolde.

'Het loopt gestaag door'

'Ook bij ons is het beeld dat het gestaag doorloopt', vertelt burgemeester Peter de Jonge van Hoogezand-Sappemeer. Rond 10.30 uur had 4,2 procent van de kiezers in de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen - die verder bestaat uit Menterwolde en Slochteren - gestemd.

'Ik heb wel het idee dat de mensen zich bewust zijn van het belang van de verkiezingen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Het is wel iets minder dan bij de vorige verkiezingen.'

Geen landelijke verkiezingen

Maar dat is niet zo verwonderlijk. Alleen in de gemeenten waar per 1 januari een herindeling is, wordt gestemd. Dat zijn er veertien in heel Nederland.

Kompier: 'Dat is natuurlijk anders dan wanneer je meelift met de landelijke verkiezingen. Maar hier in Westerwolde zeggen we steeds: het is een sluitstuk van een herindeling die zeer gewenst is We hopen dat de mensen dat ook laten zien. Nu zijn zij aan zet, om hun nieuwe gemeenteraad te gaan kiezen.'

'Belangrijk om je stem uit te brengen'

'Je mist nu de landelijke aandacht', zegt ook De Jonge. 'Maar ondanks dat vind ik dat het lekker doorloopt.'

'Het is heel belangrijk om je stem uit te brengen, want de raad zet de eerste lijnen uit voor de nieuwe gemeente. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen daar hun keuze in maken.'

