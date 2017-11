Stad komt met alternatieve maatregelen om Eikenlaan veiliger te maken

Er komt een scala aan maatregelen om de Eikenlaan in de stad veiliger te maken voor het verkeer.

De maatregelen volgen op het mislukken van de proef om fietsers voorrang te geven op de kruising met het Wilgenpad, de fietsroute vanuit de binnenstad richting de Zernike Campus. Die proef werd voortijdig afgeblazen omdat zich levensgevaarlijke situaties voordeden. Ook leidde de nieuwe voorrangssituatie tot verkeersopstoppingen.



Verkeerslichten en rotonde

Het stadsbestuur heeft daarom onderzoek laten doen naar andere maatregelen. Uit die quick scan blijkt dat met een aantal vrij eenvoudige ingrepen de verkeersveiligheid en doorstroming rond de Eikenlaan kan worden verbeterd.

De gemeente wil onder meer verkeerslichten plaatsen op de kruising van de Eikenlaan met de Kastanjelaan. De verkeerslichten op de kruisingen van de Eikenlaan met de Elzenlaan en de Dierenriemstraat kunnen daardoor worden weggehaald.

Op de kruising van de Eikenlaan met de Iepenlaan overweegt de gemeente een rotonde aan te leggen. Daarnaast denkt de gemeente aan de invoering van eenrichtingsverkeer in een aantal straten in Selwerd, om de doorstroming te verbeteren.

Een tunnel is de veiligste optie, maar ook een dure oplossing Paul de Rook - wethouder

Fietstunnel wordt onderzocht

Het plan voor een fietstunnel, als alternatief voor de omstreden kruising met het Wilgenpad, wil de gemeente nader onderzoeken. 'Zo'n tunnel is de veiligste optie, maar moeilijk in te passen. En het is een dure oplossing', licht wethouder Paul de Rook toe.

Andere maatregelen zijn afgewezen. Zo is een autobrug of -tunnel te duur en ontbreekt er de ruimte voor. Ook is het onhaalbaar om een volledige aansluiting van Selwerd op de noordelijke ringweg, met op- en afritten in beide richtingen, te realiseren. Dit zou zorgen voor een verdrievoudiging van het verkeer op de Iepenlaan en leidt bovendien tot te veel geluidsoverlast voor omwonenden.

Volgens De Rook is het lastig om oplossingen te verzinnen die leiden tot een afname van het autoverkeer op de Eikenlaan. 'Het is niet zo dat er veel verkeer rijdt dat van buiten de stad komt en op een heel andere plek moet zijn. Er rijdt veel lokaal verkeer; veel mensen hebben een goeie reden om daar te zijn.'

Goedkope oplossing

De Rook bestrijdt dat het wellicht beter was geweest als de gemeente het verkeersonderzoek eerder had gedaan dan de voorrangssituatie op de fietskruising om te draaien.

'De gemeenteraad had ons gevraagd een oplossing te verzinnen die niet te veel geld zou kosten en bomen zou sparen, wat de buurt ook wilde. Die goedkope oplossing bleek niet te werken, dus nu moeten we kijken naar duurdere oplossingen die het verkeersprobleem structureel verhelpen.'

Lees ook:

- Verkeerssituatie Eikenlaan hersteld: 'Eventjes pittig, maar we gaan het proberen!'

- Aanpassing Eikenlaan begint aankomende nacht

- Fietsersbond 'teleurgesteld' over terugdraaien verkeerssituatie Eikenlaan