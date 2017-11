FC Groningen speelt oefenwedstrijd tegen Club Brugge

Er wordt nog gezocht naar een tweede tegenstander, maar voor de rest is de invulling van het winter-trainingskamp van FC Groningen bekend. De FC speelt de eerste oefenwedstrijd tegen Club Brugge.

De FC gaat van 8 tot 14 januari naar Spanje. In Marbella speelt FC Groningen op 10 januari haar oefenwedstrijd tegen Club Brugge, om 15.30 uur 's middags. Club Brugge is momenteel koploper in de Belgische competitie, op zes punten voorsprong op de nummer twee.

Het tweede duel moet plaatsvinden op 13 januari, als afsluiting van het trainingskamp.