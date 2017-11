Deel dit artikel:











'Het Wonder van Bedum' na 800 jaar eindelijk verklaard (Foto: bewerking Sjoerd Halma/RTV Noord)

Voor historici was het jarenlang een grote vraag: waarom gingen er in 1217 zoveel noordelingen op kruistocht? Oud-hoogleraar Jaap van Moolenbroek zocht het uit en kwam tot de conclusie dat 'Het Wonder van Bedum' daarin een grote rol speelde.

Geschreven door Reinder Smith

Verslaggever

In het voorjaar van 1214 verzamelde zich een grote menigte bij Bedum. Ze kwamen luisteren naar de prediker Olivier van Keulen die door de toenmalige paus Innocentius III was gezonden om mensen op te roepen op kruistocht te gaan. Visioen Een meisje van elf kreeg een visioen; aan de westelijke hemel zag zij 'de gekruisigde Heiland' verschijnen. Een wonder dat de menigte in extase bracht, 'waarna vele honderden zich direct bekeerden tot het kruis'. Aldus Olivier van Keulen destijds. Besmettelijke massahysterie In de dagen die daarop volgden bleek deze massahysterie besmettelijk te zijn. Ook tijdens bijeenkomsten in Wolvega en Dokkum zagen gelovigen de gekruisigde Heer aan de hemel. En toen in het voorjaar van 1217 - het voorbereiden van een kruistocht kostte flink wat tijd - een vloot vanuit Zuid-Engeland vertok naar het Heilige Land, bleken onder de tweehonderd schepen zo'n tachtig afkomstig te zijn uit Noord Nederland. Inwoners van Wolvega, Dokkum en Bedum worden in veel Middeleeuwse documenten genoemd, aldus Van Moolenbroek. Stad Damiate Een groot succes werd de vijfde kruistocht niet. De verovering in 1219 van de stad Damiate in het huidige Egypte was het grootste succes, maar na een paar maanden moesten de kruisvaarders de stad al weer opgeven. Jarenlang deed het verhaal de ronde dat de verovering van deze stad te danken was aan een schip uit Haarlem dat, voorzien van een grote ijzerzaag op de boeg, de ketting waarmee de haven was afgesloten had doorgezaagd. Van Moolenbroek verwijst dit verhaal naar het rijk der fabelen, maar heeft dus wel het antwoord gevonden op de vraag waarom zoveel noordelingen op kruistocht gingen. Boek Het boek 'Nederlandse Kruisvaarders naar Damiante aan de Nijl' is verschenen bij uitgeverij Verloren.