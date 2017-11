Wiebes: 'We hebben het vertrouwen verspeeld'

'We hebben het vertrouwen verspeeld, de Rijksoverheid voorop.' Dat zegt minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes tijdens zijn eerste bezoek in aardbevingsgebied Groningen.

Voor Wiebes is het 'de grote vraag' hoe het vertrouwen van de Groningers wordt teruggewonnen na jaren van gaswinning, aardbevingen en stroperige ontwikkelingen op het gebied van schade-afhandeling van huizen en gebouwen versterken.

Wiebes: 'Ja, dat is de grote vraag waar we allemaal voor staan. Als overheden, de Rijksoverheid voorop, laat ik dat eerlijk zeggen, hebben we het vertrouwen verspeeld. We moeten het probleem oplossen. We worden alleen maar afgerekend op het feit of we het probleem oplossen. De Groningers hebben meer behoefte aan tempo, dan mijn schouder om op te huilen.'

Niet alleen Den Haag

Hij benadrukt dat het initiatief niet alleen vanuit Den Haag zal en moet komen. Wiebes: 'We moeten dat wel samen doen. Als overheden moeten we laten zien dat we de gas- en aardbevingsproblematiek samen aanpakken. Dat is niet iets voor het Rijk alleen, maar moeten we samen met de provincie en gemeenten doen.'

We volgen Wiebes' kennismaking met het aardbevingsgebied in Groningen op de voet.

